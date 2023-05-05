Штурмовые отряды продолжают вести наступление в западной части Артемовска. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что российские войска уничтожили мост в ДНР, сорвав планы ВСУ по подвозу боеприпасов в Артемовск. Также ВС России взорвали склад боеприпасов 66-й мехбригады ВСУ в ЛНР.

Кроме того, российская ПВО за сутки сбила два украинских Су-25 и 14 дронов. ВСУ потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях более 90 человек.