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15:30

Политика

Российские войска уничтожили мост в ДНР, сорвав планы ВСУ по подвозу боеприпасов

Российские войска уничтожили мост в ДНР, сорвав планы ВСУ по подвозу боеприпасов

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Штурмовые отряды продолжают вести наступление в западной части Артемовска. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что российские войска уничтожили мост в ДНР, сорвав планы ВСУ по подвозу боеприпасов в Артемовск. Также ВС России взорвали склад боеприпасов 66-й мехбригады ВСУ в ЛНР.

Кроме того, российская ПВО за сутки сбила два украинских Су-25 и 14 дронов. ВСУ потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях более 90 человек.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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