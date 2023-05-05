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Политика

Российский ЗРК "Стрела-10" уничтожил украинский беспилотник на западном участке зоны СВО

Российский ЗРК "Стрела-10" уничтожил украинский беспилотник на западном участке зоны СВО

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Российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" уничтожил украинский беспилотник "Фурия" на западном участке зоны СВО. Управляемая ракета поразила цель на расстоянии три километра. После этого экипаж ЗРК быстро покинул огневую позицию.

Такие комплексы прикрывают от атаки с неба сухопутные войска на марше и во время боя. Такое вооружение охраняет небольшие военные и гражданские объекты, а также своих более мощных собратьев – тактические комплексы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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