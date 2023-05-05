Украинские депутаты попытались сорвать выступление делегации РФ на саммите ПАЧЭС

Украинские депутаты устроили провокации на международном форуме в Турции. Там проходит саммит Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества.

Во время выступления российской делегации представители Украины вывесили свой флаг и запрещенного в РФ Правого сектора, а позднее начали бросаться в драку. Спикер турецкого парламента резко отреагировал на происходящее, пригрозив удалить скандалистов из зала. Однако представители Рады не успокоились и после заседания пытались сорвать интервью депутата Госдумы Ольги Тимофеевой.

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