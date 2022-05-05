МИД ответит на агрессивные действия США против российских делегаций в ООН

Москва ответит на агрессивные действия США против участия российских делегаций в ООН, Вашингтон последовательно нарушает взятые на себя обязательства в рамках ООН с целью нарастить конфронтацию с Россией, заявили в МИД РФ.

В министерстве напомнили, что власти США в очередной раз воспрепятствовали приезду российских представителей на проводимое под эгидой ООН мероприятие. Главе российской делегации руководителю Федерального агентства по делам национальностей, сотруднику МИД России и ряду делегатов, представляющих коренные народы Севера РФ, которые планировали прибыть в Нью-Йорк для участия в Постоянном форуме ООН по вопросам коренных народов, не были выданы американские въездные визы.

"Министерство иностранных дел расценивает эти действия как последовательную линию США, представляющую собой серьезное нарушение американской стороной взятых на себя обязательств в рамках Соглашения между ООН и правительством США... Цель очевидна – любой ценой нарастить конфронтацию с Россией, заблокировав ее представителям возможность полноценной работы на ооновской площадке", – говорится в заявлении дипведомства.

В МИДе обещают, что подобные действия не останутся без ответа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.