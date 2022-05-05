РФ поразила за сутки 45 военных объектов Украины авиацией ВКС, сообщает МО РФ.

Esquire и Cosmopolitan будут выходить в России под другими названиями.

Прокуратура начала проверку после обрушения облицовки фасада жилого дома в Замоскворечье.