Антироссийские санкции могут снять только с согласия Киева

Российские военные разбомбили пункт управления 24-й украинской бригады и два склада боеприпасов, передает МО РФ.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что антироссийские санкции могут быть сняты только с согласия Киева.

Музей Победы проведет 9 мая виртуальные экскурсии и онлайн-концерты, сообщает пресс-служба учреждения.