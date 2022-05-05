Российские военные разбомбили пункт управления 24-й бригады ВСУ у Лоскутовки и еще два склада боеприпасов в районе Северска. Всего же за сутки наша авиация поразила 45 военных объектов Украины. Об этом рассказал представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Подробнее о ходе специальной военной операции на Украине – в эфире телеканала Москва 24.