США и союзники нарастили меры против Белоруссии и РФ по всем направлениям – МО Белоруссии

США и союзники нарастили меры против Белоруссии и РФ по всем направлениям, заявили в Минобороны Белоруссии. В ведомстве считают, что в кратчайшие сроки на их основе могут быть созданы ударные группировки для применения.

Российский рынок акций вырос на 1,33% по итогам торгов 5 мая. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

YouTube заблокировал трансляции канала "Радио Радонеж" из-за нарушения правил сообщества.

