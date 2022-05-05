Япония вводит дополнительные санкции против РФ

Япония вводит дополнительные санкции против России и замораживает активы 140 физлиц. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

Минздрав зарегистрировал новый российский препарат с действующим веществом миробивир для лечения COVID-19.

На Филиппинах заранее проводят акцию "Бессмертный полк" в формате автопробега, заявило посольство России.

