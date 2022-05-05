Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Белоруссии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем. Об этом сообщает МИД РФ.

Обсуждалась, в том числе международная обстановка и, конечно, ход российской специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР.

Помимо этого, министры условились усилить координацию работы на международных площадках, а также совместно противодействовать усилиям Запада, направленным против интересов обеих стран. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.