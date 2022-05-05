ВС РФ уничтожили авиатехнику ВСУ в районе Кировограда

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские ВС ударами высокоточных авиаракет уничтожили авиатехнику Украины на аэродроме под Кировоградом.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены: в районе Кировограда – авиационная техника на военном аэродроме "Канатово", в городе Николаев – крупный склад боеприпасов и в районе Жовтневое – Николаевской области хранилище топлива для украинской военной техники", – сказал Конашенков.

По его словам, также поражен передовой пункт управления 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада военно-технического имущества на военном аэродроме в районе Краматорска.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.