Ракетные войска РФ уничтожили две украинские пусковые установки комплекса "Точка-У". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Павильоны "Здоровая Москва" откроются в парках столицы 11 мая. Об этом заявил Депздрав.

На ВДНХ снова заработал бесплатный Wi-Fi. Подключили 32 точки.