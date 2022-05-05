Высокоточные ракеты уничтожили авиационную технику на военном аэродроме "Канатово" – МО РФ

ВС России продолжают специальную военную операцию на Украине. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что высокоточными ракетами воздушного базирования были уничтожены авиационная техника на военном аэродроме "Канатово", крупный склад боеприпасов в Николаеве и хранилище топлива для украинской военной техники в Николаевской области.

Кроме того, поражен передовой пункт управления 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада военно-технического имущества на военном аэродроме в районе Краматорска.



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