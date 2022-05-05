ВКС России уничтожили авиационную технику на военном аэродроме под Кировоградом

Воздушно-космические силы России уничтожили авиационную технику на военном аэродроме под Кировоградом, а также крупный склад боеприпасов в Николаеве и хранилище топлива в Николаевской области.

В Минобороны РФ также сообщили, что российские средства ПВО сбили еще три украинских самолета. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.