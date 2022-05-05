США передали Украине разведданные, приведшие к гибели российских военных – СМИ

Разведданные, которые Вашингтон передал Киеву, привели к гибели российских офицеров. Об этом сообщила газета New York Times.

Издание со ссылкой на высокопоставленные источники утверждает, что США тайно снабжают Украину информацией о перемещениях мобильного штаба российской армии. Именно так украинским военным удалось вычислить место нахождения российских офицеров и ударить по нему артиллерией.

В итоге несколько человек погибли. В то же время, как утверждает New York Times, Киеву не передают данные о наиболее высокопоставленных членах военного руководства России.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.