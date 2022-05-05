МО РФ показало видео с работой зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором видно, как работает зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны на территории Украины.

Подойти ближе 30 километров и остаться в небе незамеченным невозможно. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.