МО РФ заявило об открытии гумкоридора в окрестностях "Азовстали" в ближайшие три дня

Минобороны РФ заявило, что в ближайшие три дня в окрестностях Мариупольской "Азовстали" будет открыт гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей. С 08:00 до 18:00 российская армия и силы ДНР прекратят боевые действия и отведут подразделения на безопасное расстояние.

Те, кто покинет территорию завода, смогут сами выбрать, куда уезжать: в Россию или в подконтрольные Украине районы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.