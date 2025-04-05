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05 апреля, 09:30

Политика

Новости мира: массовые протесты вспыхнули в итальянском Турине

Новости мира: массовые протесты вспыхнули в итальянском Турине

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Массовые протесты вспыхнули в итальянском Турине. На улицы вышли студенты с антивоенными лозунгами. Они потребовали направить деньги на развитие образования и науки, а не на перевооружение Евросоюза. Во время акции ее участники облили здание Союза промышленников краской, которая символизировала кровь. Ей же они оставили отпечатки на портретах Мелони и фон дер Ляйен. Часть фотографий забросали помидорами, а потом сожгли.

В центре Манхэттена на тротуар рухнули два строительных крана. Они едва не задели прохожих, которые все-таки успели вовремя отскочить. Многотонную технику задержали строительные леса. Они немного смягчили удар, но сами превратились в щепки. На время устранения последствий улицу пришлось перекрыть. Район этот оживленный, там всегда много туристов, вокруг расположены кафе и рестораны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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