ПВО РФ уничтожила 13 снарядов РСЗО HIMARS, ракету HARM и 22 беспилотника ВСУ за сутки

Российские ПВО за сутки уничтожили 13 снарядов РСЗО HIMARS, ракету HARM и 22 беспилотника ВСУ. Об этом сообщило Минобороны.

На донецком направлении военные РФ уничтожили два бронетранспортера, один танк, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу Д-30. Потери живой силы противника за сутки на данном направлении составили свыше 410 украинских военнослужащих и наемников.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.