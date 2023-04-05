Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:00

Политика

ПВО РФ уничтожила 13 снарядов РСЗО HIMARS, ракету HARM и 22 беспилотника ВСУ за сутки

ПВО РФ уничтожила 13 снарядов РСЗО HIMARS, ракету HARM и 22 беспилотника ВСУ за сутки

Путин примет верительные грамоты у 17 послов иностранных государств

Новости часа: выступление Путина на вручении верительных грамот будет объемным

Песков не стал комментировать арест Трампа, назвав это внутренним делом США

Новости часа: в Кремле не увидели никаких перспектив для переговоров с Киевом

РФ передала Белоруссии оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М"

Минобороны РФ показало работу УР-77 "Метеорит" в зоне СВО

МИД РФ потребовал освободить на Украине митрополита Павла

Российские саперы атаковали опорный пункт ВСУ в зоне СВО

Столтенберг призвал страны НАТО нарастить производство вооружений и боеприпасов для ВСУ

Российские ПВО за сутки уничтожили 13 снарядов РСЗО HIMARS, ракету HARM и 22 беспилотника ВСУ. Об этом сообщило Минобороны.

На донецком направлении военные РФ уничтожили два бронетранспортера, один танк, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу Д-30. Потери живой силы противника за сутки на данном направлении составили свыше 410 украинских военнослужащих и наемников.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикабезопасностьвидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика