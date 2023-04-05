Российские саперы атаковали опорный пункт ВСУ в зоне СВО

Российские саперы атаковали опорный пункт ВСУ реактивной установкой разминирования УР-77 "Метеорит". Расчет подошел на дистанцию выстрела и дал залп по укрытиям. Подрыв зарядов вызвал дистанционную детонацию противотанковых и противопехотных мин, которые установил противник на подходах к своим позициям.

Завершили операцию штурмовики. Они вошли на опорный пункт по открывшемуся проходу через минное поле. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.