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Политика

Российские саперы атаковали опорный пункт ВСУ в зоне СВО

Российские саперы атаковали опорный пункт ВСУ в зоне СВО

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Российские саперы атаковали опорный пункт ВСУ реактивной установкой разминирования УР-77 "Метеорит". Расчет подошел на дистанцию выстрела и дал залп по укрытиям. Подрыв зарядов вызвал дистанционную детонацию противотанковых и противопехотных мин, которые установил противник на подходах к своим позициям.

Завершили операцию штурмовики. Они вошли на опорный пункт по открывшемуся проходу через минное поле. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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