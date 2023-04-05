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США утвердили новый пакет военной помощи Украине на 2,6 млрд долларов

США утвердили новый пакет военной помощи Украине на 2,6 млрд долларов

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США выделят новый пакет военной помощи Украине на сумму 2,6 миллиарда долларов. Пентагон анонсировал, что на 500 миллионов долларов отправят готовых боеприпасов к танкам, системам Patriot и HIMARS, а также артиллерийские снаряды и боеприпасы для минометов и гранатометов.

Остальная сумма пойдет на контракты с производителями вооружений. От них Киев получит в том числе боеприпасы для комплексов NASAMS, ракеты "Град", комплексы Javelin и военную технику.

По данным Минобороны США, администрация президента страны Джо Байдена за все время предоставила Украине военную помощь почти на 36 миллиардов долларов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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