07:15Политика
США утвердили новый пакет военной помощи Украине на 2,6 млрд долларов
США выделят новый пакет военной помощи Украине на сумму 2,6 миллиарда долларов. Пентагон анонсировал, что на 500 миллионов долларов отправят готовых боеприпасов к танкам, системам Patriot и HIMARS, а также артиллерийские снаряды и боеприпасы для минометов и гранатометов.
Остальная сумма пойдет на контракты с производителями вооружений. От них Киев получит в том числе боеприпасы для комплексов NASAMS, ракеты "Град", комплексы Javelin и военную технику.
По данным Минобороны США, администрация президента страны Джо Байдена за все время предоставила Украине военную помощь почти на 36 миллиардов долларов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.