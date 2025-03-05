Политолог прокомментировала действия США и Европы в отношении Киева

Директор ЦРУ подтвердил, что США приостановили обмен разведданными с Украиной. В Белом доме заявили, что возобновление военной помощи возможно, если Киев продемонстрирует прогресс в переговорах.

На этом фоне Франция призвала увеличить помощь Украине, а возможный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о планах снять бюджетные ограничения на оборонные расходы.

Чего ждать дальше? Какого результата добиваются США и Евросоюз? На эти и другие вопросы ответит политолог Наталия Елисеева.

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