05 марта, 19:30Политика
США приостановили передачу разведывательных данных Украине
Соединенные Штаты Америки приостановили передачу разведывательных данных украинским военным. Об этом сообщают крупнейшие американские СМИ со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Запрет распространяется и на союзников США.
Глава ЦРУ подчеркнул, что приостановка помощи – временная мера. Вашингтон готов возобновить передачу данных и военные поставки, если Киев продемонстрирует приверженность к мирным переговорам.
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