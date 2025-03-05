США приостановили передачу разведывательных данных Украине

Соединенные Штаты Америки приостановили передачу разведывательных данных украинским военным. Об этом сообщают крупнейшие американские СМИ со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Запрет распространяется и на союзников США.

Глава ЦРУ подчеркнул, что приостановка помощи – временная мера. Вашингтон готов возобновить передачу данных и военные поставки, если Киев продемонстрирует приверженность к мирным переговорам.

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