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05 марта, 19:30

Политика

США приостановили передачу разведывательных данных Украине

США приостановили передачу разведывательных данных Украине

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Соединенные Штаты Америки приостановили передачу разведывательных данных украинским военным. Об этом сообщают крупнейшие американские СМИ со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Запрет распространяется и на союзников США.

Глава ЦРУ подчеркнул, что приостановка помощи – временная мера. Вашингтон готов возобновить передачу данных и военные поставки, если Киев продемонстрирует приверженность к мирным переговорам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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