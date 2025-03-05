Политолог оценила речь Трампа перед конгрессом США

Президент США Дональд Трамп выступил перед конгрессом вечером 4 марта. Он сделал ряд громких заявлений, в том числе по конфликту на Украине.

Можно ли рассматривать смену риторики президента Украины Владимира Зеленского как готовность к мирным переговорам? На сколько хватит Украине помощи от ЕС? На эти и другие вопросы ответила политолог, директор института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.