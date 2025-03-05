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05 марта, 12:45

Политика

Политолог оценила речь Трампа перед конгрессом США

Политолог оценила речь Трампа перед конгрессом США

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Президент США Дональд Трамп выступил перед конгрессом вечером 4 марта. Он сделал ряд громких заявлений, в том числе по конфликту на Украине.

Можно ли рассматривать смену риторики президента Украины Владимира Зеленского как готовность к мирным переговорам? На сколько хватит Украине помощи от ЕС? На эти и другие вопросы ответила политолог, директор института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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