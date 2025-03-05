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05 марта, 11:30

Политика

Новости мира: Канада вводит пошлины в 25% на американские товары

Новости мира: Канада вводит пошлины в 25% на американские товары

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Канада вводит пошлины в 25% на американские товары. Это ответ на торговую войну, начатую США, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Речь идет о продукции общей стоимостью около 155 миллиардов канадских долларов.

В Турции наблюдаются аномальные холода. В одной из провинций на севере страны замерзла плотина. Ее поверхность полностью покрылась льдом. Температура воздуха там опускается до 15 градусов ниже нуля, что очень нетипично для этого региона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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