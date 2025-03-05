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05 марта, 09:30

Политика

Трамп уделил событиям на Украине всего несколько минут на выступлении перед конгрессом

Трамп уделил событиям на Украине всего несколько минут на выступлении перед конгрессом

Политолог прокомментировал выступление Трампа перед конгрессом США

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Трамп через несколько часов выступит перед конгрессом США

Президент США Дональд Трамп уделил теме событий на Украине всего несколько минут на выступлении перед конгрессом. Из этого многие политологи сделали выводы, что этот конфликт американского президента интересует далеко не в первую очередь.

Также у некоторых экспертов появились сомнения в том, что ему прислал письмо президент Украины Владимир Зеленский, в котором согласился на мирные переговоры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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