Трамп уделил событиям на Украине всего несколько минут на выступлении перед конгрессом

Президент США Дональд Трамп уделил теме событий на Украине всего несколько минут на выступлении перед конгрессом. Из этого многие политологи сделали выводы, что этот конфликт американского президента интересует далеко не в первую очередь.

Также у некоторых экспертов появились сомнения в том, что ему прислал письмо президент Украины Владимир Зеленский, в котором согласился на мирные переговоры.

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