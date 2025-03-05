05 марта, 09:30Политика
Трамп уделил событиям на Украине всего несколько минут на выступлении перед конгрессом
Президент США Дональд Трамп уделил теме событий на Украине всего несколько минут на выступлении перед конгрессом. Из этого многие политологи сделали выводы, что этот конфликт американского президента интересует далеко не в первую очередь.
Также у некоторых экспертов появились сомнения в том, что ему прислал письмо президент Украины Владимир Зеленский, в котором согласился на мирные переговоры.
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