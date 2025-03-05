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05 марта, 23:30

Политика

Эксперты считают, что Украине без поставок США хватит вооружения максимум до лета

Эксперты считают, что Украине без поставок США хватит вооружения максимум до лета

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Вашингтон приостановил всю помощь киевскому режиму, в том числе военную. Эксперты сразу начали прогнозировать, насколько хватит Киеву вооружения, которое успела отправить прежняя американская администрация.

Без военной помощи Украина, по разным оценкам военных экспертов, сможет продержаться от нескольких недель до нескольких месяцев – максимум до лета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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