В России могут внести изменения в правила поведения на железной дороге. Ожидается, что они во многом коснутся зацеперов.

Согласно статистике, с 2018 года число несчастных случаев в целом снизилось почти на 30%, а среди детей, наоборот, выросло. Причем больше половины из них – из-за перехода путей в неположенных местах.

Кроме поправок в законодательство, решено принять технические меры. Разработкой новых мер профилактики занимаются сразу несколько ведомств.

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