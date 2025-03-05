В Госдуме предложили ограничить доступ к каршерингу лицам до 21 года

В России хотят ограничить доступ к каршерингу. За руль арендованного автомобиля будут пускать только с 21 года и водительским стажем не меньше полутора лет. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Также предлагается ограничить скорость до 120 километров в час и предусмотреть алкозамки и дистанционную блокировку двигателя в случае преследования полицейскими.

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