Новости мира: Виктория Нуланд уйдет в отставку в ближайшие недели

Виктория Нуланд собралась в отставку. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что его заместитель планирует отойти от дел в ближайшие недели. Нуланд завершает 35-летнюю карьеру.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон примет военный парад 8 июня. В январе супруга принца Уильяма перенесла операцию и пока старается не появляться на публике, но в июне она вернется к исполнению обязанностей. Торжественная церемония состоится в центре Лондона.

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