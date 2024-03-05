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05 марта, 19:30

Политика

Новости мира: Виктория Нуланд уйдет в отставку в ближайшие недели

Новости мира: Виктория Нуланд уйдет в отставку в ближайшие недели

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Виктория Нуланд собралась в отставку. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что его заместитель планирует отойти от дел в ближайшие недели. Нуланд завершает 35-летнюю карьеру.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон примет военный парад 8 июня. В январе супруга принца Уильяма перенесла операцию и пока старается не появляться на публике, но в июне она вернется к исполнению обязанностей. Торжественная церемония состоится в центре Лондона.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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