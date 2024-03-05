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Новости

05 марта, 15:30

Политика

Новости мира: министр обороны ФРГ Писториус назвал причину утечки разговора офицеров

Новости мира: министр обороны ФРГ Писториус назвал причину утечки разговора офицеров

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Утечка разговора немецких офицеров про атаку на Крымский мост произошла из-за личной ошибки, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, один из участников подключился к диалогу по незащищенному соединению, поэтому беседу смогли взломать. При этом в ведомстве исключили версию, что это были действия "российского шпиона".

Крупный пожар произошел в США, в пригороде Детройта. Загорелось промышленное здание. Из-за взрыва обломки разлетелись на пару километров. На место направили свыше 10 команд спасателей.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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