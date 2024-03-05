Новости регионов: лимит на покупку сим-карт одним человеком могут ввести в России

В России может появиться лимит на покупку сим-карт одним человеком. Инициатива призвана помочь эффективнее бороться с преступностью и телефонными мошенниками. В Совфеде предложили ввести ограничение в 100 сим-карт на одного абонента, а также сделать обязательную активацию, например, через "Госуслуги".

Тем временем в Самаре рыжая лисица попала в смертельно опасную ситуацию. Пушистый хвост хищницы вмерз в глубокий снег. Зверя спас местный житель – мужчина аккуратно разбил снег лопатой, очистил хвост от кусков льда и отпустил животное на волю.



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