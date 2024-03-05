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05 марта, 08:45

Политика

Новости регионов: лимит на покупку сим-карт одним человеком могут ввести в России

Новости регионов: лимит на покупку сим-карт одним человеком могут ввести в России

Члены Московской избирательной комиссии получили тираж бюллетеней на выборы президента РФ

В Тель-Авиве произошла новая волна протестов

Москвичам рассказали о самых заметных мировых событиях

В столице провели тестовое голосование перед выборами президента

Система электронного голосования выдержала беспрецедентное количество атак

716 тыс москвичей приняли участие в тестовом голосовании перед выборами

В тестовом голосовании перед выборами в Москве приняли участие 716 тыс человек

Уже 500 тыс москвичей протестировали систему электронного голосования

За полтора часа в тестовом голосовании приняли участие 400 тысяч человек

В России может появиться лимит на покупку сим-карт одним человеком. Инициатива призвана помочь эффективнее бороться с преступностью и телефонными мошенниками. В Совфеде предложили ввести ограничение в 100 сим-карт на одного абонента, а также сделать обязательную активацию, например, через "Госуслуги".

Тем временем в Самаре рыжая лисица попала в смертельно опасную ситуацию. Пушистый хвост хищницы вмерз в глубокий снег. Зверя спас местный житель – мужчина аккуратно разбил снег лопатой, очистил хвост от кусков льда и отпустил животное на волю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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