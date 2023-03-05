ВС РФ в ДНР и Запорожье поразили наблюдательные пункты двух бригад ВСУ

ВС РФ в ДНР и Запорожской области поразили командно-наблюдательные пункты двух бригад ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны России.

Пункты управления беспилотниками ВСУ уничтожены в ДНР и под Харьковом, добавили в ведомстве. Минобороны также сообщило об успешном ударе российских военных по пункту украинского нацполка в Запорожской области.

В районе населенного пункта Попов Яр в ДНР уничтожена пусковая установка комплекса "Бук-М1".

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