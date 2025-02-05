150 российских военнослужащих вернулись из плена

Минобороны РФ сообщило о состоявшемся обмене военнопленными. Домой возвращены 150 российских военнослужащих. Столько же бойцов ВСУ передали Украине.

В министерстве особо отметили, что посредником на переговорах по обмену выступили Объединенные Арабские Эмираты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.