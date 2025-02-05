05 февраля, 19:45Политика
150 российских военнослужащих вернулись из плена
Минобороны РФ сообщило о состоявшемся обмене военнопленными. Домой возвращены 150 российских военнослужащих. Столько же бойцов ВСУ передали Украине.
В министерстве особо отметили, что посредником на переговорах по обмену выступили Объединенные Арабские Эмираты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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