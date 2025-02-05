Российские войска освободили населенные пункты Барановка в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Новолынск в Харьковской области, следует из официального заявления Минобороны РФ.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавние заявления о предоставлении ядерного оружия Украине, назвав их "граничащими с безумием". Он выразил надежду, что в Европе есть политики, которые понимают абсурдность и опасность обсуждения передачи ядерного оружия Киеву. Песков также отметил, что Москва сохраняет открытость для переговоров.

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