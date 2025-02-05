Новости мира: Трамп предложил переселить палестинцев из Газы в другие арабские страны

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна возьмет под контроль охваченный войной сектор Газа, и предложил переселить палестинцев в другие арабские страны. В ХАМАС жестко раскритиковали идею, отметив, что не допустят этого. Свои громкие заявления Трамп сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Это была первая встреча главы Штатов с иностранным лидером после инаугурации.

Тем временем девять тысяч человек покинули популярный среди туристов греческий Санторини и соседние с ним острова. Люди опасаются сильных землетрясений. В последние дни фиксируются сотни подземных толчков магнитудой 4–5 баллов, которые уже вызвали оползни. Греческие эксперты уверяют, что происходящее носит тектонический характер и не связано с вулканом Санторини. При этом власти закрыли все школы и призвали избегать опасных зон и мест массового скопления людей.

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