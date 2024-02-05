Новости мира: США планируют выделить более 100 млрд долларов на внешнюю политику

Американские сенаторы представили комплексный проект закона о финансировании Израиля, Украины и национальной безопасности. Документ предполагает выделение из бюджета порядка 120 миллиардов долларов. Половину этой суммы конгрессмены предлагают направить Киеву в качестве военной помощи. Втрое меньше средств получат южные пограничные штаты, в частности Техас, где разгорается миграционный кризис, еще 14 миллиардов пойдут на военные расходы Израиля.

Британские и американские военные нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене, а также проиранских группировок в Ираке и Сирии. Телеканал СNN, ссылаясь на Пентагон, сообщил об уничтожении 84 целей в ходе массированного авианалета.

В Сенегале начались протесты из-за переноса выборов президента. Действующий глава государства объяснил это решение проблемами с избирательным процессом. В ответ генсек правительства подал в отставку, а оппозиция объявила о госперевороте. Столицу, город Дакар, захлестнули беспорядки – группы демонстрантов возводят баррикады из горящих шин, блокируя движение транспорта.

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