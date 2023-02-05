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05 февраля, 20:45

Политика

Минобороны РФ предупредило о провокации ВСУ в Краматорске

Минобороны РФ предупредило о провокации ВСУ в Краматорске

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Украинские спецслужбы готовят очередную провокацию против России в Краматорске. Как сообщает Минобороны РФ, Киев планирует подорвать здания наркологического и онкологического диспансеров, а также первой городской больницы. Украина хочет обвинить российскую армию в ударах по гражданским объектам.

Два человека погибли в результате обстрела Донецка. Об этом рассказал мэр города Алексей Кулемзин. Одна из женщин умерла после прямого попадания снаряда в квартиру в Петровском районе. Также поступили данные о двоих пострадавших в Петровском и Куйбышевском районах.

Женщина в Туве, ранее заразившаяся подвариантом "Кракен", выздоровела. Об этом сообщил глава региона Владислав Ховалыг. Болезнь протекала в легкой форме. Всего в России заразились "Кракеном" два человека. Первый случай был зафиксирован в Перми в январе.

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