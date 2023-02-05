05 февраля, 18:30Политика
Илон Маск высмеял атаку ВВС США на китайский аэростат
Илон Маск высмеял атаку ВВС США на китайский аэростат, который посчитали шпионским зондом. Миллиардер опубликовал твит по мотивам мультфильма "Вверх". На нем американские истребители бомбят разноцветные надувные шары, с помощью которых перемещался дом персонажа.
Пост Маска лайкнули более 100 тысяч раз за четыре часа с момента публикации. Шар, спокойно летавший над США несколько дней, наделал много шума в Белом доме и Пентагоне. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.