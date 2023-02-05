Илон Маск высмеял атаку ВВС США на китайский аэростат, который посчитали шпионским зондом. Миллиардер опубликовал твит по мотивам мультфильма "Вверх". На нем американские истребители бомбят разноцветные надувные шары, с помощью которых перемещался дом персонажа.

Пост Маска лайкнули более 100 тысяч раз за четыре часа с момента публикации. Шар, спокойно летавший над США несколько дней, наделал много шума в Белом доме и Пентагоне. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.