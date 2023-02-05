В Минобороне Китая отреагировали на ситуацию со сбитым аэростатом

Минобороны Китая заявило, что применение США силы против их гражданского аэростата является чрезмерной реакцией. В оборонном ведомстве страны оставляют за собой право предпринимать дальнейшие необходимые действия.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что американские военные сбили китайский аэростат. В его заявлении говорится, что это сделали истребители по поручению президента Джо Байдена. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.