Посольство РФ в Венесуэле сообщило о контактах с властями страны после ударов США
Посольство России в Венесуэле продолжает внимательно отслеживать развитие ситуации в связи с ударами, нанесенными вооруженными силами США по ряду районов города Каракаса, а также штатов Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.
Российские дипломаты поддерживают постоянный контакт с венесуэльскими властями и россиянами, которые находятся на территории страны. Раненых или погибших среди них нет.
