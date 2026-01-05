Посольство РФ в Венесуэле сообщило о контактах с властями страны после ударов США

Посольство России в Венесуэле продолжает внимательно отслеживать развитие ситуации в связи с ударами, нанесенными вооруженными силами США по ряду районов города Каракаса, а также штатов Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.

Российские дипломаты поддерживают постоянный контакт с венесуэльскими властями и россиянами, которые находятся на территории страны. Раненых или погибших среди них нет.

