Захваченного президента Венесуэлы Мадуро провезли в открытом фургоне по Нью-Йорку

Захваченного президента Венесуэлы Николоса Мадуро провезли в открытом фургоне по Нью-Йорку. Это видео уже облетело весь мир.

Массовые акции в поддержку Мадуро и его жены прошли в Венесуэле. Тысячи участников марша направились к дворцу Мирафлорес с требованиями освободить захваченного лидера страны его супругу. Протестующие также выступили против попыток государственного переворота, в которых обвинили власти США.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.