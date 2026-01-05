Форма поиска по сайту

05 января, 09:15

Политика

Захваченного президента Венесуэлы Мадуро провезли в открытом фургоне по Нью-Йорку

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Венесуэле пройдет в понедельник

Новости мира: около 45 тыс жилых домов остались без электричества в Берлине

СМИ выяснили, почему США хотели провести военную операцию в Венесуэле в праздники

Команда Трампа будет работать над структурой управления Венесуэлой

Команда Трампа начала работать над структурой управления Венесуэлой

РСТ сообщил, что организованных туристов из России в Венесуэле нет

Военная операция США в Венесуэле вызвала осуждение в разных странах мира

Власти некоторых стран осудили военную операцию США в Венесуэле

Новости мира: протесты фермеров проходят в Польше

Захваченного президента Венесуэлы Николоса Мадуро провезли в открытом фургоне по Нью-Йорку. Это видео уже облетело весь мир.

Массовые акции в поддержку Мадуро и его жены прошли в Венесуэле. Тысячи участников марша направились к дворцу Мирафлорес с требованиями освободить захваченного лидера страны его супругу. Протестующие также выступили против попыток государственного переворота, в которых обвинили власти США.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

