Представители ОНФ и "ЕР" сдали в избирательный штаб часть подписей в поддержку Путина

Представители Общероссийского народного фронта и "Единой России" Москвы сдали в избирательный штаб часть подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента РФ.

Люди оставляют свои подписи в специальных пунктах, всего их более 50. В Москве они работают в торговых центрах и других общественных пространствах.

Поддержать решение действующего главы государства о выдвижении на пост президента можно в любой день – сбор продлится до конца января. Волонтеры помогают пришедшим сориентироваться и оставить подпись в поддержку Путина.

Для участия в выборах действующему президенту как самовыдвиженцу требуется не менее 300 тысяч голосов. Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.