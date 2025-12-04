В Госдуме предложили изменить систему финансирования капремонта

В Госдуме обсуждают предложение по изменению системы финансирования капитального ремонта в многоквартирных домах. Инициатива заключается в том, чтобы половина доходов от размещения рекламы в подъездах и на фасадах зданий направлялась непосредственно на эти нужды.

Авторы идеи подчеркивают, что такое решение поможет улучшить состояние жилья без увеличения ежемесячных взносов со стороны собственников. Также новая мера призвана повысить прозрачность использования средств, собранных на капитальный ремонт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.