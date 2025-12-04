Новости мира: Трамп назвал переговоры США с Россией в Москве успешными

Президент США Дональд Трамп положительно оценил встречу американской делегации с Владимиром Путиным. По его словам, переговоры были успешными, а его команда уверена в намерении России урегулировать конфликт. Лидер Штатов также заявил, что Украина упустила благоприятный момент для достижения соглашения, и сейчас условия для Киева стали хуже.

В Индонезии продолжает расти число жертв наводнений и оползней, вызванных проливными дождями. По последним данным, погибли более 800 человек, около 600 числятся пропавшими без вести. Более миллиона жителей были вынуждены покинуть свои дома. Российское посольство сообщает об отсутствии обращений от граждан РФ.

