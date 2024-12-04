Мария Захарова опубликовала фотографию с интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала первую фотографию с записи интервью главы ведомства Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону.

Карлсон подчеркнул, что Лавров является "самым опытным министром иностранных дел в мире". Главной темой беседы стали отношения России и США. Особое внимание уделили роли Китая в процессах разрешения мировых конфликтов.

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