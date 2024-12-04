04 декабря, 17:30Политика
Мария Захарова опубликовала фотографию с интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала первую фотографию с записи интервью главы ведомства Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону.
Карлсон подчеркнул, что Лавров является "самым опытным министром иностранных дел в мире". Главной темой беседы стали отношения России и США. Особое внимание уделили роли Китая в процессах разрешения мировых конфликтов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.