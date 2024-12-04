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04 декабря, 17:30

Политика

Мария Захарова опубликовала фотографию с интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону

Мария Захарова опубликовала фотографию с интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону

Такер Карлсон взял интервью у Сергея Лаврова

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Такер Карлсон взял интервью у главы МИД РФ Сергея Лаврова

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала первую фотографию с записи интервью главы ведомства Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону.

Карлсон подчеркнул, что Лавров является "самым опытным министром иностранных дел в мире". Главной темой беседы стали отношения России и США. Особое внимание уделили роли Китая в процессах разрешения мировых конфликтов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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