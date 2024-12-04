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04 декабря, 11:30

Политика

ВСУ несут большие потери и отступают под Курском

ВСУ несут большие потери и отступают под Курском

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На курском направлении продолжаются ожесточенные бои. Украинская армия несет большие потери и отступает, не дожидаясь приказа. Однако отдавать такую команду, по мнению экспертов, никто не собирается, так как в Киеве хотят любой ценой удержать позиции до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Новый глава государства заявлял, что намерен прекратить конфликт.

Украинские власти хотят на момент начала возможных переговоров контролировать хотя бы небольшую часть российской территории, считают специалисты.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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