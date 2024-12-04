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04 декабря, 11:00

Политика

Новости мира: в Грузии протестующие забрасывают полицейских петардами и камнями

Новости мира: в Грузии протестующие забрасывают полицейских петардами и камнями

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В Грузии антиправительственные митинги набирают оборот. Протестующие забрасывают полицейских петардами и камнями. Для того, чтобы оказать сопротивление спецназу, они вооружились самодельными щитами и дубинками. Тем не менее грузинские силовики смогли вытеснить протестующих с проспекта Руставели при помощи водометов и слезоточивого газа. Митинги не стихают уже неделю. Они связаны они с решением правящей партии приостановить на четыре года переговоры по вопросу евроинтеграции страны.

На Филиппинах самый маленький из действующих вулканов в мире Тааль выбросил столб пепла на высоту почти 3 километра. Эффектное начало извержения попало на камеры видеонаблюдения. Это уже третий случай активности вулкана за неделю. Сейсмологи присвоили событию первый из пяти возможных уровней угрозы. В эвакуации населения нет необходимости, а вот посещение вулкана и прилегающих территорий запрещено.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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