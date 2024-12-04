Такер Карлсон взял интервью у главы МИД РФ Сергея Лаврова

Журналист Такер Карлсон вернулся в Москву. Американский журналист, ставший известным российскому зрителю после интервью с Владимиром Путиным, прибыл в столицу, чтобы побеседовать с главой МИД Сергеем Лавровым.

Карлсон подчеркнул, что Лавров является "самым опытным министром иностранных дел в мире". Главной темой беседы стали отношения России и США. Особое внимание уделили роли Китая в процессах разрешения мировых конфликтов.

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