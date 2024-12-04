Россиян призвали не участвовать ни в каких акциях в Южной Корее

Посольство РФ в Южной Корее просит россиян, которые сейчас находятся в этой стране, соблюдать спокойствие и не участвовать ни в каких акциях. Там могут оставаться более 5 тысяч российских граждан.

После того, как президент экстренно объявил военное положение, опасаясь импичмента, в стране начались протесты. В Сеуле на улицах появилась военная техника, в воздух поднялись вертолеты. Ожесточенные стычки прошли у здания парламента.

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